Участники "Зеленого фестиваля" в Крыму высадили почти 4 тыс. растений

Мероприятие завершилось концертом Олега Газманова

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Участники "Зеленого фестиваля", организованного арт-кластером "Таврида", за один день высадили более 3,8 тыс. растений на побережье в районе крымского города Судака. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кластера.

"На "Зеленом фестивале" каждый мог выразить любовь и уважение к окружающей среде, посадив более 3,8 тыс. саженцев, которые в скором времени превратятся в прекрасные деревья. Жители и гости Крыма, дети и взрослые, участники СВО, блогеры и представители СМИ, партнеры и представители государственной власти, участники образовательных программ и, конечно, хедлайнер фестиваля Олег Газманов - каждый внес свой вклад в озеленение Судакского побережья", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что планируется высадить деревья и кустарники, в том числе туи, кипарисы, сосны, кедры и другие виды растений, подходящие местному климату и ландшафту.

Гости фестиваля получили возможность поучаствовать в 220 мастер-классах и активностях, в 20 спортивных мероприятиях. Культурная программа прошла в 15 форматах: состоялся большой "зеленый" пикник, мероприятие "в музыкальной оранжерее" и другие. Прошли 30 тематических экскурсий. Завершился фестиваль концертом Олега Газманова.

"Творчество Олега Газманова пропитано патриотизмом и глубоким смыслом, отражающим богатую историю России. На "Зеленом фестивале" Олег Михайлович исполнил как уже полюбившиеся всем хиты, посвященные нашей Родине и ее защитникам, - "Никто, кроме нас!", "Офицеры" и "Время героев", "Русский мир", "Вперед, Россия", - так и новые композиции. Во время исполнения одной из песен на сцену вместе с артистом вышли участники СВО, являющиеся символом мужества, героизма и самоотверженности", - добавили в арт-кластере.

О фестивале

"Зеленый фестиваль" - ежегодный осенний праздник для всей семьи, в рамках которого участники помогают озеленять прибрежную зону рядом с мысом Меганом, где базируется арт-кластер "Таврида".

"Таврида. Арт" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Организатор - АНО "Таврида. Арт".

