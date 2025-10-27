После ДТП в Самаре состояние двух спортсменок оценили как удовлетворительное

Они находятся под наблюдением медицинских работников

САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Жизни двух девочек-спортсменок, которые остаются в больнице после ДТП с участием автобуса в Самаре, ничего не угрожает. Их состояние удовлетворительное, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"Состояние удовлетворительное, находятся в лечебном учреждении под наблюдением медицинских работников. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.

Вечером 25 октября в Самаре автобус, на котором детская спортивная команда из Оренбургской области возвращалась с соревнований по спортивной аэробике, столкнулся с легковым автомобилем. В результате пострадали четыре ребенка и трое взрослых. У четырех девочек 14-15 лет было состояние средней тяжести. 26 октября врачи выписали из больницы и направили на амбулаторное наблюдение двух спортсменок.

По факту ДТП расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).