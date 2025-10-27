Пострадавший при атаке БПЛА мальчик из Красногорска готовится к выписке

Состояние пациента удовлетворительное

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние мальчика, пострадавшего в результате атаки БПЛА в Красногорске, как удовлетворительное. Его готовят к выписке, об этом сообщили ТАСС в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.

"Состояние пациента удовлетворительное. Самочувствие хорошее. На данный момент пациент готовится к выписке", - сообщили в медучреждении.

24 октября около 04:00 БПЛА влетел в жилой дом по адресу: улица Космонавтов, д. 1. Пожара не последовало. В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе ребенок, они были госпитализированы.