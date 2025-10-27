Участники "Шторм Z" смогут получать меры поддержки от фонда "Защитники Отечества"

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, дающий право присваивать статус ветерана боевых действий участникам штурмовых подразделений, которые отправились на СВО из мест лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бойцы, подписавшие контракт и отслужившие в подразделениях "Шторма Z", смогут получать меры поддержки от фонда "Защитники Отечества", сообщила в своем Telegram-канале статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева.

"Президент России подписал закон, дающий право присваивать статус ветерана боевых действий участникам штурмовых подразделений, которые отправились на СВО из мест лишения свободы. Речь идет о тех защитниках, кто в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключил соглашения с Министерством обороны РФ о пребывании в специальном формировании и выполнял задачи в ходе специальной военной операции. Наше предложение об уравнивании прав участников подразделения "Шторм Z" в марте этого года поддержал президент на встрече с социальными координаторами. Теперь и эта категория участников спецоперации сможет получать меры поддержки, которые предоставляет фонд "Защитники Отечества", - написала Цивилева.