Участники "Шторм Z" смогут получать меры поддержки от фонда "Защитники Отечества"
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бойцы, подписавшие контракт и отслужившие в подразделениях "Шторма Z", смогут получать меры поддержки от фонда "Защитники Отечества", сообщила в своем Telegram-канале статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева.
"Президент России подписал закон, дающий право присваивать статус ветерана боевых действий участникам штурмовых подразделений, которые отправились на СВО из мест лишения свободы. Речь идет о тех защитниках, кто в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключил соглашения с Министерством обороны РФ о пребывании в специальном формировании и выполнял задачи в ходе специальной военной операции. Наше предложение об уравнивании прав участников подразделения "Шторм Z" в марте этого года поддержал президент на встрече с социальными координаторами. Теперь и эта категория участников спецоперации сможет получать меры поддержки, которые предоставляет фонд "Защитники Отечества", - написала Цивилева.