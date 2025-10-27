Мировые музеи выразили поддержку Лувру после ограбления

В письме руководителей художественных галерей подчеркивается, что "музеи не могут быть ни крепостями, ни сейфами"

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Ряд мировых музеев выразили поддержку Лувру, в котором 19 октября произошло ограбление. Открытое письмо руководителей художественных галерей опубликовано в газете Le Monde.

"Произошедшее с Лувром является одной из главных опасностей, с которой сталкиваются музейные работники, - отмечается в обращении. - Этому риску подвергается каждый музей и каждое выставленное в нем произведение искусства".

В письме подчеркивается, что "музеи не могут быть ни крепостями, ни сейфами". "Смысл их существования в открытости и доступности коллекций, - говорится в тексте. - В этот момент испытаний мы выражаем поддержку нашим коллегам в Лувре".

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщила о задержании вечером 25 октября двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Один из них был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира, а второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. По данным издания, он планировал бежать в Мали. Отмечается, что личность задержанных удалось установить с помощью анализа образцов ДНК, найденных на месте преступления.

Вместе с тем пока не удалось установить местонахождение украденных драгоценностей. Следователи опасаются, что похищенные шедевры не удастся вернуть, поскольку драгоценные камни могут быть отделены и раздроблены для продажи на подпольном рынке.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.