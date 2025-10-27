Самарский губернатор пообещал быть вежливым с подчиненными еще 10 дней

Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве региона

САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве региона.

При обсуждении обращений жителей на оперативном совещании Федорищев зачитал обращение жительницы Тольятти, которая пожаловалась на протекающую крышу из-за долгого ремонта. Представитель Госжилинспекции региона, отвечая на данную жалобу, отметил, что решение вопроса не входит в полномочия организации.

"У меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады по проблеме, где месяц жителей затапливает. Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена и так далее", - сказал Федорищев, обращаясь за разъяснениями по ситуации к министру энергетики и ЖКХ области Виталию Брижаню.

14 октября во время посещения Кинельского района Федорищев в резкой форме, с использованием ненормативной лексики сообщил об увольнении главы района Юрия Жидкова. Губернатор раскритиковал состояние ряда социальных объектов и обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам -- участникам Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны