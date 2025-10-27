В ГД предлагают давать жилье детям погибших сирот-бойцов СВО

Многие из семей стояли в очереди на жилье и после смерти отцов лишились своего места в очереди, отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Законопроект о предоставлении жилья детям погибших в СВО выпускников сиротских учреждений находится в разработке. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Мы боремся за законопроект о выдаче жилья детям погибших на полях СВО выпускников сиротских учреждений. Детям наших героев", - сообщила она.

К этой категории относятся выпускники сиротских учреждений, которые погибли, защищая Родину. "Многие из них стояли в очереди на жилье и после смерти лишились своего места в очереди на его получение. Мы не вправе не выполнить то обязательство перед человеком, который отдал свой долг Родине", - убеждена Кузнецова.

По словам вице-спикера Госдумы, инициативу уже поддержали несколько ведомств. "Кроме этого, мы хотим защитить жилье детей, которое было получено по сертификатам - закон был принят не так давно, но мы боролись за него и стремились его защитить - защитить ребенка от потери права владения жильем из-за мошеннических схем", - отметила собеседница агентства, пояснив, что сегодня мошенники вводят выпускников сиротских учреждений в долговую яму - обязательства, из-за которых они лишаются жилья.

"Однако враг не дремлет, находятся новые лазейки, из-за чего мы предложили еще один закон, который позволяет нивелировать все попытки мошенничества и практически свести их на нет", - заключила она.

