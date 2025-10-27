В некоторых районах Сахалинской области произошли перебои с электроснабжением

Без света из-за аварии остались 9, 12, 13 микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Отключения электричества наблюдаются у жителей некоторых районов Сахалинской области из-за аварии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

"Сегодня в 8 утра (00:00 мск) в ряде районов Сахалинской области произошло аварийное отключение электроснабжения. По моему поручению на объектах энергетики для координации работ по установлению причин нештатной ситуации и восстановлению электроснабжения работают заместитель председателя правительства Алексей Римша", - проинформировал губернатор.

По данным Лимаренко, установлено, что объекты генерации сейчас работают исправно, ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства. Ситуация находится на контроле главы региона.

Как сообщили в правительства региона, в результате работы систем защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до собственных нужд.

"Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются. Без света остались 9, 12, 13 микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков", - отметили в правительстве.

По данным властей, генераторы Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 планируется включить в сеть в течение двух часов.