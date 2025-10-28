Статья
Блэкаут на Сахалине. Последствия нарушения электроснабжения
Редакция сайта ТАСС
06:25
Электроснабжение потребителей в районах юга и центра Сахалинской области полностью восстановили после временного нарушения, ликвидация которого заняла около восьми часов.
Сбой произошел из-за обрыва грозозащитного троса на линии электропередачи, соединяющей две подстанции в Южно-Сахалинске, сообщили власти региона.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Последствия
- Губернатор Валерий Лимаренко проинформировал, что утром на юге региона произошло аварийное отключение электроэнергии в нескольких районах.
- Установлено, что объекты генерации работают исправно, проводился осмотр объектов электросетевого хозяйства.
- Как сообщили в правительстве региона, в результате работы систем защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до собственных нужд.
- Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков.
Причины
- Сбой произошел из-за обрыва грозозащитного троса на линии электропередачи, соединяющей две подстанции в Южно-Сахалинске - "Центральную" и "Южно-Сахалинскую", сообщили в пресс-службе правительства региона.
- Генеральный директор "Сахалинэнерго" Павел Яковлев сообщал журналистам, что причиной аварии стало повреждение на линии 110 кВт в городе Южно-Сахалинске.
- Он отметил, что в результате аварии было ограничено порядка 277 МВт из 340 МВт полной нагрузки к тому моменту.
- В работе оставалась Ногликская газоэлектростанция, которая снабжала северные районы Сахалина.
Восстановление электроснабжения
- Электроснабжение потребителей в районах юга и центра Сахалинской области полностью восстановили, сообщили в пресс-службе "Сахалинэнерго".
- Там отметили, что нештатная ситуация возникла около 08:00 (00:00 мск), восстановление электроснабжения завершили к 16:00 (08:00 мск).
- Работы проводились поэтапно, чтобы не допустить повреждения энергооборудования.
- Восстановление теплоснабжения жителей Южно-Сахалинска начнут после того, как окончательно возобновят подачу электроэнергии, сообщали в пресс-службе правительства региона.
- Уточнялось, что котельные, которые поставляют теплоноситель в районы региона, уже работают от резервных источников. По мере возобновления энергоснабжения их переведут на штатный режим.