Блэкаут на Сахалине. Последствия нарушения электроснабжения

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Электроснабжение потребителей в районах юга и центра Сахалинской области полностью восстановили после временного нарушения, ликвидация которого заняла около восьми часов.

Сбой произошел из-за обрыва грозозащитного троса на линии электропередачи, соединяющей две подстанции в Южно-Сахалинске, сообщили власти региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Последствия

Губернатор Валерий Лимаренко проинформировал, что утром на юге региона произошло аварийное отключение электроэнергии в нескольких районах.

Установлено, что объекты генерации работают исправно, проводился осмотр объектов электросетевого хозяйства.

Как сообщили в правительстве региона, в результате работы систем защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до собственных нужд.

Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков.

Причины

Сбой произошел из-за обрыва грозозащитного троса на линии электропередачи, соединяющей две подстанции в Южно-Сахалинске - "Центральную" и "Южно-Сахалинскую", сообщили в пресс-службе правительства региона.

Генеральный директор "Сахалинэнерго" Павел Яковлев сообщал журналистам, что причиной аварии стало повреждение на линии 110 кВт в городе Южно-Сахалинске.

Он отметил, что в результате аварии было ограничено порядка 277 МВт из 340 МВт полной нагрузки к тому моменту.

В работе оставалась Ногликская газоэлектростанция, которая снабжала северные районы Сахалина.

Восстановление электроснабжения