На Сахалине на 99% восстановили электроснабжение

Основная задача по ликвидации последствий нештатной ситуации выполнена, отметили в пресс-службе "Сахалинэнерго"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжения 99% потребителей в Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе "Сахалинэнерго".

"По оперативным данным, по состоянию на 15:30 (07:30 мск) электроснабжение потребителей Сахалинской области восстановлено на 99%. Основная задача по ликвидации последствий нештатной ситуации выполнена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что энергосистема региона функционирует в штатном режиме, все основные высоковольтные линии электропередачи находятся под напряжением. Сейчас ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжения на двух участках линий электропередачи напряжением 6-10 кВ.

"Ситуация находится на постоянном контроле. Наши специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее подать электроэнергию каждому оставшемуся потребителю. Мы благодарим жителей за понимание и терпение", - приводятся в сообщении слова генерального директора Сахалинэнерго Павла Яковлева.

Как сообщил Яковлев журналистам, причиной аварии стало повреждение на линии 110 кВт в городе Южно-Сахалинске. "К сожалению, основная штатная защита сработала неправильно. Детали расследования еще будут позже, но это пока я говорю предварительно. Соответственно, отработала противоаварийная автоматика, которая призвана как раз в таких случаях компенсировать неправильную работу основных защит. Противоаварийная автоматика привела к полной разгрузке электростанций Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. <…> В целом это привело к глубокому ограничению потребителей", - сказал он.

Яковлев отметил, что в результате аварии было ограничено порядка 277 МВт из 340 МВт полной нагрузки к тому моменту. В работе оставалась Ногликская газоэлектростанция, которая снабжала северные районы Сахалина.