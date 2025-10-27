Названа причина нарушения электроснабжения на Сахалине

Ей стал обрыв грозотроса на ЛЭП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты установили причину нарушения электроснабжения жителей ряда районов Сахалинской области. Сбой произошел из-за обрыва грозозащитного троса на линии электропередачи, соединяющей две подстанции в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"К нештатной ситуации привел обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске - "Центральную" и "Южно-Сахалинскую". Поврежденный грозотрос упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы. Энергетики устраняют неисправность", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко проинформировал, что утром на юге региона произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде районов. Установлено, что объекты генерации работают исправно, проводился осмотр объектов электросетевого хозяйства.

По данным губернатора, электроснабжение восстанавливают поэтапно. Энергетики собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Отключение произошло из-за срабатывания системы защит. Южно-Сахалинская ТЭЦ готовится к включению в сеть, электроснабжение части жителей уже восстановлено.