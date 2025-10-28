Теплоснабжение Южно-Сахалинска начнут восстанавливать после полной подачи электроэнергии

Поэтапный процесс запуска всей системы займет до 12 часов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Восстановление теплоснабжения жителей Южно-Сахалинска будет начато после того, как окончательно возобновят подачу электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Теплоснабжение в Южно-Сахалинске начнут восстанавливать сразу после окончательного возобновления подачи электроэнергии. Поэтапный процесс запуска всей системы займет до 12 часов с момента полного возобновления подачи электроэнергии в городе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что котельные, которые поставляют теплоноситель в районы региона, уже работают от резервных источников. По мере возобновления энергоснабжения их переведут на штатный режим.

Ранее губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что утром на юге региона произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде районов. Сейчас объекты генерации работают исправно, проводился осмотр электросетевого хозяйства.

По данным Лимаренко, энергетики собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Отключение произошло из-за срабатывания системы защит. Электроснабжение части жителей уже восстановлено, работа высоковольтной сети стабилизирована.