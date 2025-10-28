Электроснабжение потребителей на Сахалине полностью восстановили

Последствия нештатной ситуации в энергосистеме острова ликвидированы

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей в районах юга и центра Сахалинской области полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе "Сахалинэнерго".

Читайте также

Блэкаут на Сахалине. Последствия нарушения электроснабжения

"ПАО "Сахалинэнерго" ликвидировало последствия нештатной ситуации в энергосистеме острова, произошедшей сегодня утром. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нештатная ситуация возникла около 8:00 (00:00 мск), восстановление электроснабжения завершили к 16:00 (08:00 мск). Работы проводились поэтапно, чтобы не допустить повреждения энергооборудования. Сейчас специалисты ведут расследование причин обрыва грозотроса и плановые работы по мониторингу состояния оборудования, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Ранее генеральный директор "Сахалинэнерго" Павел Яковлев сообщил журналистам, что причиной аварии стало повреждение на линии 110 кВт в городе Южно-Сахалинске. Яковлев отметил, что в результате аварии было ограничено порядка 277 МВт из 340 МВт полной нагрузки к тому моменту. В работе оставалась Ногликская газоэлектростанция, которая снабжала северные районы Сахалина.