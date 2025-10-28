Кабмин представит предложения по модернизации маткапитала к декабрю

Вице-премьер отметила, что это сложная тема

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство планирует представить предложения по модернизации программы материнского капитала к декабрю . Об этом ТАСС сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Над темой маткапитала работаем. Тема сложная, стараемся к декабрю", - сказала она.

С 2007 года на материнский капитал имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс.