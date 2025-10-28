Кузнецова: школы перестали быть приоритетным источником знаний ребенка

Самым действенным способом воспитания вице-спикер Госдумы назвала примеры и образы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Школы столкнулись с серьезнейшим вызовом - на фоне многочисленных источников информации они перестали быть единственным приоритетным источником знания, заявила в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, добавив, что учебные заведения должны взять новую миссию - формирование личностных установок ребенка.

"Сегодняшняя школа сталкивается с серьезнейшим вызовом - на фоне многочисленных источников информации школа перестает быть единственным приоритетным источником знания, она должна взять новую миссию - формирование личностных установок ребенка, но без семьи это сделать невозможно", - сказала вице-спикер Госдумы.

Самый действенный способ воспитания - это примеры и образы. "Можно без конца писать много умных методических пособий и читать красивые лекции, но прежде всего дети спросят: "А вы кто? Если вы мне рассказываете про семью и семейные ценности, какие из них вы соблюдаете? А у вас нет семьи? И даже нет детей? А вы мне говорите о ценности семьи?" На эти вопросы мы должны быть готовы ответить нашим детям", - убеждена Кузнецова.

Это же касается и вопросов о Родине, сказала собеседница агентства. "Если вы говорите о любви к Родине, а что вы сделали для нее? Как вы к ней относитесь? Как вы видите свой патриотизм? Через что вы его выражаете? Сегодня этими образами патриотизма стали наши участники СВО и военнослужащие", - сказала она.

"Мои пятеро мальчиков, когда началась специальная военная операция, твердо решили, что будут военнослужащими", - поделилась Кузнецова.

Кузнецова - мать семерых детей. Сначала у нее с мужем родились две дочери Мария и Дарья, а затем и четыре сына Иван, Николай, Тимофей и Лев. Младшего, седьмого, сына Анна родила в конце мая 2020 года, мальчика назвали Петром.

