Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновится в ноябре

Согласно данным расписания аэропорта Толмачево в Новосибирске, полеты запланированы 2 и 11 ноября

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Действие единственного авиарейса из России в Мьянму (Новосибирск - Мандалай - Янгон) возобновится в ноябре. Это следует из данных расписания аэропорта Толмачево в Новосибирске.

"Да, рейсы есть", - подтвердили ТАСС информацию в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным расписания, полеты запланированы 2 и 11 ноября.

Весной коммерческий директор Толмачево Станислав Таравков сообщал, что отмена произошла также на фоне сильного землетрясения в Мьянме.

5 сентября 2023 года Росавиация сообщила, что Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Рейс планировалось осуществлять дважды в неделю, однако фактически число рейсов упало до одного-двух в месяц. Средняя заполняемость на рейсе из России в Мьянму в декабре 2024 года составила 25%.