Директор "Артека": иностранные организации хотят сотрудничать с центром

Как отметил Константин Федоренко, среди них есть организации из Китая, Европы и стран СНГ

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Организации со всего мира, в том числе из Китая, Кореи и европейских стран, заинтересованы в сотрудничестве с Международным детским центром "Артек", сообщил в интервью ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"На сотрудничество с "Артеком" большой запрос - это Европа, это абсолютно все страны постсоветского пространства и, конечно, это Восток <...>: Китай и другие страны", - сказал он.

Федоренко пояснил, что каждый год центр посещают более 40 тыс. детей, в том числе тысячи иностранцев. Развиваются и другие направления международной работы.

"Когда нам несколько лет назад говорили о якобы предстоящей изоляции, <...> сначала дети, семьи по всему миру отреагировали: в "Артек" можно и нужно ехать, поехали. Сейчас студенты приехали проходить практику. Следующий этап - это организации, которые на нашей территории вместе с нами будут реализовать программы, причем с пониманием задач, которые стоят перед "Артеком", перед нашей страной. А это, конечно, многополярный мир - то, о чем говорит президент Российской Федерации", - подчеркнул он.

Федоренко добавил, что значимую роль в международном продвижении "Артека" играют выездные мероприятия за рубежом, в которых представители центра активно участвовали в 2025 году.

"Делегация "Артека" выезжала почти в десяток стран в течение года, представляла международный детский центр. Сейчас есть огромный запрос на позиционирование "Артека". Я уверен, что в следующем году эту работу мы продолжим", - уточнил он.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.

