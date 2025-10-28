В трех муниципалитетах на Камчатке установили карантин по птичьему гриппу

Во всех случаях очагом заболевания оказались личные подсобные хозяйства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Карантин по птичьему гриппу введен на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального округа, а также Карагинского района в Камчатском крае. Это следует из постановлений губернатора региона Владимира Солодова.

"Установить с 26.10.2025 ограничительные мероприятия (карантин) на территории Карагинского муниципального района Камчатского края по высокопатогенному гриппу птиц. <…> Установить с 26.10.2025 ограничительные мероприятия (карантин) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального округа Камчатского края по высокопатогенному гриппу птиц", - указано в документах.

Уточняется, что во всех случаях эпизоотическим очагом оказались личные подсобные хозяйства. На территории очагов ввели запреты, в том числе на вывоз птиц и инкубационного яйца, вывоз продуктов птицеводства, а также охоту на птиц.

Отмена ограничений будет проведена не ранее, чем через 21 день после убоя последней птицы, кроме дикой, и проведения иных мероприятий, предусмотренных правилами.