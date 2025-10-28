"Ираэро" будет осуществлять перевозки на север Бурятии вместо "Ангары"

С 5 ноября запускаются рейсы по маршруту Таксимо - Улан-Удэ - Таксимо

УЛАН-УДЭ, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" займется перевозками в северные населенные пункты Бурятии вместо "Ангары". С 5 ноября запускаются рейсы по маршруту Таксимо - Улан-Удэ - Таксимо, с 7 ноября - по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ - Нижнеангарск, сообщается на сайте авиакомпании.

27 октября стало известно, что Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

"С 7 ноября 2025 года авиакомпания запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ - Нижнеангарск. Полеты на самолетах Ан-24 будут выполняться по пятницам. <…> Также с 5 ноября "Ираэро" начинает выполнять рейсы по маршруту Таксимо - Улан-Удэ - Таксимо. Полеты на самолетах Ан-24 будут выполняться по средам", - говорится в сообщении.

Аннулирование сертификата "Ангары" также не отразится на пассажирах в Забайкальском крае. Как сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков, с 7 ноября авиакомпания "Ираэро" будет выполнять регулярный рейс Чита - Чара - Чита. На сайте авиакомпании уточняется, полеты будут осуществляться на самолетах Ан-24 дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Для жителей, прописанных в Каларском округе, доступны льготные билеты за 8,9 тыс. рублей в одну сторону.

"Все пассажиры были заранее предупреждены. Перевозчик "Ангара" позаботился, чтобы обменять или вернуть билеты. Переговоры с "Ираэро" велись заранее. Билеты на эти рейсы уже продаются", - сказал Кулаков.

Авиакомпания "Ангара" закрывает продажи на все свои рейсы после 1 ноября. Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств, или переоформить билеты на рейсы "Ираэро", "Авроры" или "Хабаровских авиалиний".