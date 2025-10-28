В Южно-Сахалинске после блэкаута запустили все объекты водоснабжения

Особое внимание специалисты уделили учреждениям социально значимого характера

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Работа всех объектов водоснабжения в Южно-Сахалинске восстановлена после возобновления подачи электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Все объекты водоснабжения в Южно-Сахалинске запущены в работу. В первую очередь были запущены крупные водозаборы, питающие наибольшую часть потребителей. Особое внимание специалисты уделили учреждениям социально значимого характера", - говорится в сообщении.