МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов возглавил Научно-консультативный совет при Верховном суде, ученым секретарем совета стал судья Олег Зателепин, ранее избранный секретарем Пленума Верховного суда. Соответствующее постановление принял Пленум Верховного суда, сообщает корреспондент ТАСС.

В соответствии с положением о Научно-консультативном совете при Верховном суде, его председателем по должности является председатель Верховного суда, его заместители являются сопредседателями совета, а секретарь Пленума, судья Верховного суда - ученым секретарем совета.

Основная задача Научно-консультативного совета - разработка рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики и предложений по совершенствованию законодательства. Научно-консультативный совет разрабатывает рекомендации по проектам постановлений Пленума Верховного суда с разъяснениями по применению законодательства и по материалам обобщений судебной практики и судебной статистики, по законопроектам, которые Верховный суд разрабатывает в порядке своего права законодательной инициативы, а также по законопроектам, на которые Верховный суд готовит замечания и поправки, и по другим вопросам правового характера, возникающим в судебной практике.

Одновременно Пленум Верховного суда России изменил состав Научно-консультативного совета. Из состава административно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой и экономико-правовой секций исключены 18 человек: декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, проректор по научной работе Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Владимир Гуреев, советник юридической компании "Пепеляев групп", замдиректора Института проблем административно-правового регулирования Высшей школы экономики Елена Овчарова, заведующий отделом конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) Александр Постников, профессор юридического факультета МГУ, эксперт по уголовно-исполнительному законодательству Вячеслав Селиверстов, завкафедрой гражданского процесса СПбГУ, управляющий партнер адвокатского бюро Михаил Шварц, завкафедрой Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Ярков, проректор Российской академии адвокатуры и нотариата Владимир Андреев, проректор Российского университета адвокатуры и нотариата Анатолий Власов, профессор УрГЮУ, судья Арбитражного суда Свердловской области Светлана Загайнова, завкафедрой Южного федерального университета, управляющий партнер консалтингового бюро Юрий Колесников, замдиректора ИЗиСП Сергей Синицын, главный научный сотрудник центра частного права ИЗиСП Клавдия Ярошенко (ей в этом году исполнилось 98 лет - прим. ТАСС), бывший председатель Мособлсуда и Третьего кассационного суда общей юрисдикции Василий Волошин, вице-президент Федеральной адвокатской палаты, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов, завкафедрой уголовно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российской академии правосудия Константин Калиновский (с 16 июля этого года назначен судьей Конституционного суда РФ - прим. ТАСС), работавший ранее в Высшем Арбитражном суде специалистом по вопросам банкротств и корпоративного права Олег Зайцев, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Светлана Карелина.