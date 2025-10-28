В храме Ризоположения в Москве простились с актером Золотницким

Он умер 25 октября в возрасте 79 лет

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Алексеем Золотницким прошла в храме Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, передает корреспондент ТАСС.

Золотницкий умер 25 октября в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Актера похоронят 28 октября на Ваганьковском кладбище.

Гроб с телом Золотницкого был установлен в центре храма. Проститься с мастером пришли его коллеги, друзья и родные. В память об артисте прислали венки, в том числе от Московского Театра Олега Табакова.

Об актере

Золотницкий стал известен благодаря озвучке таких актеров, как Энтони Хопкинс, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года входил в труппу Театра Олега Табакова, где служил более 25 лет. Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи. Помимо этого, Золотницкий снялся в таких фильмах, как "В ожидании чуда", "Матросская тишина", "Поезд до Бруклина" и других картинах.