В ПФО растет доля отраженных атак на критически важные объекты

Полпред президента РФ Игорь Комаров сообщил, что в каждом регионе создан оперативный штаб

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Число отраженных атак БПЛА на критически важные объекты в Приволжском федеральном округе (ПФО) увеличивается. Об этом сообщил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров по итогам выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, которое прошло в Нижнем Новгороде.

"И сегодня, при том, что количество этих атак и беспилотных летательных аппаратов растет, мы видим, что процент нейтрализованных атак - также рост обеспечивается, что является важным", - сказал Комаров, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в каждом регионе создан оперативный штаб, который возглавляет глава региона. "Ведется <…> системная и большая работа по защите критически важных объектов, которые делятся и на федеральные, и на региональные. И, в общем-то, задачи и цели определены", - добавил полномочный представить президента РФ в ПФО.

Ранее Игорь Комаров заявил, что число атак на критически важные объекты в ПФО увеличилось в три раза, при этом было использовано практически в семь раз больше беспилотников.