Депутат Кобылкин: 24 региона РФ приняли меры по контролю за бездомными собаками

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркнула, что регионы призывают принять основной базовый законопроект, внесенный в ГД в феврале

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 20 субъектов России приняли меры по контролю за бродячими собаками на своей территории, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Ранее сообщалось, что собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика в районе СНТ "Теремок" Березовского района Красноярского края, возбуждено уголовное дело о халатности.

"Часть субъектов Российской Федерации на своем законодательном уровне приняли определенные шаги, и там уже ситуация налаживается. Это 24 субъекта сегодня", - сказал Кобылкин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркнула, что регионы призывают принять основной базовый закон, внесенный в Госдуму в феврале. "Он находится в правительстве", - сказала депутат.

Как отмечается в сообщении, поскольку до настоящего времени ответа на инициированные депутатами законопроекты не поступило, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать соответствующие вопросы и заслушать представителей правительства России.