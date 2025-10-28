Прощание с Геннадием Назаровым пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах

Актер умер 26 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с актером театра и кино Геннадием Назаровым состоится 29 октября в храме святителя Николая на Трех Горах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС.

"Прощание с Геннадием Назаровым будет завтра, 29 числа, в 11 часов в храме святителя Николая на Трех Горах", - сказал собеседник агентства.

Геннадий Назаров умер 26 октября в возрасте 58 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь почек. Дата и место похорон актера будут объявлены отдельно.

О Назарове

Назаров родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной ("Ночь перед Рождеством", "Пять вечеров"), выступал на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", преподавал в Российском институте театрального искусства.

Почти 20 лет Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе.