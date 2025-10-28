Выживший при наезде машины на Урале ребенок остается в тяжелом состоянии

Девочка подключена к аппарату ИВЛ

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Состояние девочки, госпитализированной после ДТП с двумя погибшими детьми в Ревде Свердловской области, остается стабильно тяжелым, ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Вечером 27 октября водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил наезд на тротуар, сбив троих детей, ожидавших разрешающего сигнала светофора, двое из них погибли.

"После операции девочка была оставлена в реанимационном отделении. Ей проводили интенсивную терапию, искусственную вентиляцию легких для поддержания дыхания и переливание крови. <...> Состояние девочки остается стабильно тяжелым, она находится под круглосуточным наблюдением врачей. Медики продолжают бороться за ее жизнь и делают все возможное для восстановления здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента ребенка доставили в местную больницу в сознании с множественными переломами костей обеих ног и ушибом головного мозга средней тяжести. Позднее девочку транспортировали в больницу Екатеринбурга.

Ранее следственный отдел по городу Ревде СУ СК России по Свердловской области по факту ДТП возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).