Балицкий заявил, что отозвал главу облизбиркома с поста в рамках полномочий

Она была освобождена от должности из-за отсутствия декларации по итогам проверки областного комитета по противодействию коррупции, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не увольнял председателя избирательной комиссии региона Галину Катющенко, а отозвал ее указом в рамках своих полномочий. Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии с жителями.

"Во-первых, я не увольнял <…> Галину Анатольевну [Катющенко]. Я отозвал ее из избирательной комиссии, так как я туда ее подавал. Я подавал ее указом, я ее отозвал. Это правда. Но здесь надо немножко понять предысторию. Просто многие знают, что человек у меня проработал 15 лет. И я ее туда рекомендовал, на эту комиссию. Она достаточно хорошо себя показывала в результате своей деятельности на выборах проведение референдума. Но закон един для всех, и надо понимать такую вещь, понимать ее правильно", - сказал Балицкий.

Он пояснил, что Катющенко была освобождена от должности председателя избиркома из-за отсутствия декларации по итогам проверки областного комитета по противодействию коррупции.

23 октября на официальном сайте губернатора Запорожской области был опубликован указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей члена избирательной комиссии региона и ее председателя. 24 октября председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ЦИК намерен оспорить указ Балицкого и направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать соответствующий акт главы Запорожской области. По словам Памфиловой, изданный главой региона документ "не имеет юридической силы", а вопросы освобождения от обязанностей членов избирательных комиссий, назначенных по представлению ЦИК России, не относятся к компетенции губернатора. Памфилова акцентировала, что попытка смещения Галины Катющенко фактически направлена на дезорганизацию деятельности облизбиркома.

Катющенко, являясь членом областного избиркома, возглавляла комиссию с 2022 года. Под ее руководством в регионе прошли референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ, выборы в законодательное собрание и местные советы региона, а также президентская избирательная кампания.