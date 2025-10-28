Балицкий заявил, что по счетам главы облизбиркома прошло 40 млн рублей за год

Галина Катющенко никак не объяснила происхождение средств, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Антикоррупционный комитет Запорожской области обнаружил десятки миллионов рублей на счетах председателя региональной избирательной комиссии Галины Катющенко, при этом только за год по ее счетам прошли 40 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в ходе прямой линии с жителями.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссия России Элла Памфилова опротестовала решение губернатора об отставке главы избиркома области.

"При проверке антикоррупционного комитета нашего было обнаружено, что на счетах, депозитных счетах в коммерческих банках нашего города, надо сказать, у Галины Анатольевны [Катющенко] десятки миллионов рублей. Причем суммы некоторые положены единой суммой в 20 миллионов рублей и так далее. Только за этот год более 40 миллионов прошло по счетам нашего председателя избирательной комиссии. Это только у нее, и плюс еще у ее мужа", - сказал Балицкий.

По его словам, Катющенко никак не объяснила происхождение средств. "Когда задали вопрос, откуда деньги, человек пояснить не смог. Когда коснулись того, что она вообще не подала, она не только не внесла в декларацию, она вообще не подала декларацию. Любой госслужащий может вам пояснить, что неподача декларации в соответствующий орган - это грубейшее нарушение, несовместимое с работой государственного служащего", - отметил глава региона.

Катющенко возглавляла комиссию с 2022 года. Под ее руководством в регионе прошли референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ, выборы в законодательное собрание и местные советы региона, а также президентская избирательная кампания.

23 октября на официальном сайте губернатора Запорожской области был опубликован указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей члена избирательной комиссии региона и ее председателя. 24 октября Памфилова заявила, что ЦИК намерен оспорить указ Балицкого и направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать соответствующий акт главы Запорожской области. По словам Памфиловой, изданный главой региона документ "не имеет юридической силы", так как вопросы освобождения от обязанностей членов избирательных комиссий, назначенных по представлению ЦИК России, не относятся к компетенции губернатора. Памфилова акцентировала, что попытка смещения Катющенко фактически направлена на дезорганизацию деятельности облизбиркома.