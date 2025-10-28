В ЛНР восстановили водоснабжение более 132 тыс. абонентов

Авария на магистральном водоводе произошла 22 октября

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты компании "Лугансквода" восстановили водоснабжение свыше 132 тыс. абонентов некоторых поселений Луганской Народной Республики после аварии на магистральном водоводе, случившейся 22 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Луганскводы".

"Подачу воды восстановили", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

22 октября в "Луганскводе" ТАСС сообщали, что свыше 132 тыс. абонентов остались без воды в ЛНР из-за аварии на магистральном водоводе Алчевского управления компании. В 18 поселений ЛНР подача воды была прекращена полностью, в город Алчевск - на 50%, в Брянку, Перевальск и относящиеся к нему поселения водоснабжение сокращали на 80%.