В акватории Севастополя обнаружили пятно от нефтепродуктов

Был произведен отбор проб морской воды на предмет определения в ней концентрации загрязняющих веществ

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в акватории Южной бухты Севастополя, где 27 октября опрокинулся плавучий кран, загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов площадью порядка 409 тыс. кв. м. Ведутся работы по устранению этих последствий, сообщается на сайте Росприроднадзора.

"В адрес Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора поступило оповещение о затоплении плавкрана в результате подъемных грузовых испытательных работ в Южной бухте г. Севастополя. В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Площадь загрязнения акватории Черного моря составила 409 038,24 кв. метра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инспекторы управления совместно со специалистами ФГБУ "Черазтехмордирекция" произвели отбор проб морской воды на предмет определения в ней концентрации загрязняющих веществ (нефтепродукты). В настоящий момент осуществляют работы по очистке акватории Южной бухты Севастополя. Специалистами управления проводится постоянный мониторинг полноты и достаточности принимаемых мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.