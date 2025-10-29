Кузнецова: ситуация с обеспечением жильем детей-сирот в России улучшилась

Это произошло "впервые за все предыдущие десятилетия", отметила вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот после 18-летия улучшилась по сравнению с тем, что было в предыдущие десятки лет. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, добавив, тем не менее, что проблема пока полностью не решена.

"Впервые за все предыдущие десятилетия мы развернули снижение темпов выдачи жилья в противоположную сторону, теперь у нас идет рост, наблюдаем положительную тенденцию", - сообщила собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, стала возможна регистрация выпускников сиротских учреждений в муниципальных учреждениях по месту жительства. "Однако жилье пока выдано не всем, вопрос окончательно не решен", - отметила вице-спикер Госдумы.

Кузнецова подчеркнула необходимость ускорения темпов обеспечения жильем сирот. Она рассказала, как в одном из регионов к ней на прием пришел молодой человек - выпускник сиротского учреждения, который рассказал, что живет в машине. "Я спросила: "А работа? Почему ты не смог никуда устроиться?". Он ответил: "Я хотел устроиться на работу, но не смог, потому что у меня не было пиджака". В такие моменты ты понимаешь, насколько система должна быть чуткой к каждой истории, которая является судьбой ребенка-выпускника сиротского учреждения", - пояснила она.

Комплекс мер и законов, которые сегодня приняты, родились из положительных практик в регионах, которые успешно помогали детям социализироваться, отметила вице-спикер Госдумы. "Сейчас наша задача в том, чтобы все законы были прописаны четко и правильно, начали работать на тех, кому это очень нужно", - заключила Кузнецова.