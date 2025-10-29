Кузнецова рассказала, как справляется с семью детьми

После второго ребенка многое давалось проще, отметила вице-спикер Госдумы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что ее самые большие тревоги как матери были связаны с рождением первого ребенка, тогда создавалось ощущение, словно ничего не успеваешь. В интервью ТАСС она поделилась личным опытом многодетной матери.

Кузнецова замужем за священником Алексеем Кузнецовым с 2003 года. Сначала у них появились две дочери, а затем пятеро сыновей, самый младший из которых родился в 2020 году. Кузнецова в 2016-2021 годах занимала пост уполномоченного по правам ребенка, с 2021 года является заместителем председателя Госдумы.

"Самые большие тревоги молодой семьи связаны с рождением первого ребенка - мамы еще молодые, а у бабушек - опыт воспитания ребенка был примерно двадцатилетие назад - многое уже подзабыто. Я помню, как с рождением первого ребенка мне казалось, что ничего не успеваю. Маша практически не спала, поэтому я понимаю, как нужна поддержка", - вспомнила собеседница агентства.

"Я думала: "Ну как так? Я ничего не успеваю, как же у людей два ребенка?". Мне казалось, что родители в таких семьях - великие люди. Мне потребовалось время, чтобы научиться правильно распределять свои силы, время", - рассказала Кузнецова.

По ее словам, "безусловно, супруг поддерживал, но он же должен был обеспечивать семью, параллельно работать и учиться, и я это понимала". "Когда родился второй ребенок, многое давалось уже проще", - пояснила она.