Директор "Артека": в 2025 году центр посетили рекордное число детей-иностранцев

С 2014 года в "Артеке" побывали более 12 тыс. детей из других стран, отметил Константин Федоренко

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Рекордное в новейшей истории число детей из других стран посетили Международный детский центр "Артек" в Крыму в 2025 году, сообщил в интервью ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"С 2014 года "Артек" посетили более 12 тыс. детей из других стран. В этом году это почти 5% [от общего числа детей], в том числе 1 тыс. детей, которые вообще не говорят на русском языке. Первые несколько дней это английский, французский, испанский - а потом вырабатывается общий язык дружбы. Конечно, они уезжают с огромным желанием изучать русский язык, поступать в российские вузы. Это одна из задач, которая стоит перед "Артеком"; это мягкая сила, это работа в длинную", - сказал Федоренко.

Он уточнил, что сейчас центр принимает 42 тыс. детей в год. В том числе, по данным "Артека", в 2025 году учреждение уже посетили более 2,3 тыс. юных иностранцев - это беспрецедентный показатель для новейшей истории.

"И вожатые, и педагоги готовы работать с детьми без знания русского языка. Через программы мы показываем уникальность нашей страны и ее возможности", - добавил собеседник агентства.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.

