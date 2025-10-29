В "Артеке" впервые реализуют программу сотрудничества с иностранными партнерами

Детский центр объявил конкурс на партнеров, сообщил директор учреждения Константин Федоренко

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" с 2026 года впервые в своей новейшей истории начнет системно проводить смены совместно с иностранными организациями-партнерами, сообщил в интервью ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"В этом году мы объявили конкурс на партнеров из иностранных государств. Уже поступили заявки: образовательные организации со всего мира хотят работать на нашей площадке. Это вузы, это колледжи, это центры, которые работают с детьми в иностранных государствах", - сказал директор "Артека".

Он пояснил, что каждый год центр посещают более 40 тыс. детей, в том числе сотни иностранцев. Для них реализуется почти 300 образовательных программ, около 60% из них - при помощи организаций-партнеров.

По его словам, у "Артека" уже более 130 партнеров из Российской Федерации: Росатом, Роскосмос и все другие госкорпорации; ведущие вузы страны и научно-исследовательские институты; ряд других крупных организаций и предприятий. Центр предоставляет им инфраструктуру и организовывает прямой контакт с детьми, а партнеры привносят свои наработки и технологии, приглашают экспертов.

При этом, отметил Федоренко, что в новейший период такие партнерские программы с иностранными организациями были единичные, и с 2026 года впервые за много лет работа будет вестись системно.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.

