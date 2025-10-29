ВШЭ: риск столкнуться с мошенниками ежегодно растет на 3,6%

Угроза мошенничества возникает в том числе из-за гаджетов, считают респонденты

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Шансы столкнуться с мошенниками возрастают каждый год жизни человека на 3,6%, следует из исследования ВШЭ на основе опроса (есть у ТАСС).

В 11-м выпуске листка "Новости экономического поведения", где отражены эти данные, также говорится, что сталкивались с злоумышленниками - по телефону, в сети - 69% из 3 тыс. опрошенных.

При этом женщины на 8% чаще мужчин говорили, что сталкивались с мошенниками. Из ответов женщин следует, что у них больше вероятность понести ущерб при встрече с аферистами, чем у мужчин (20% против 15%).

"Также играет роль возраст. С каждым годом шансы столкновения с мошенниками повышаются на 3,6%", - сообщили аналитики.

"Другой уязвимой группой в этом контексте являются люди со средним образованием и ниже, они сталкиваются с мошенниками реже (на 15%), но если сталкиваются, вероятность понести ущерб у них в 1,4 раза выше, чем у населения с высшим образованием и выше", - добавили составители обзора.

Угроза мошенничества возникает в том числе из-за использования гаджетов, считают опрошенные и соглашаются с тем, что это - угроза устройств как для них самих (взрослых), так и для детей, и еще больше - для старшего поколения.