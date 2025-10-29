"Артек" примет на стажировку зарубежных специалистов для обмена опытом

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" вскоре примет для стажировки и обмена опытом команды образовательных учреждений из других стран мира, что является значимым событием в его новейшей истории, сообщил в интервью ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"Мы в течение 2025 года провели несколько презентаций центра за рубежом, на это тоже большой спрос. И представители некоторых иностранных государств попросили провести для них стажировку, их педагогические команды будут у нас на переподготовке или повышении квалификации. А это, опять же, дипломатия, борьба со стереотипами, которые складываются за счет зарубежной пропаганды, прямой контакт и возможность увидеть, какие Россия, Крым и "Артек" на самом деле", - сказал Федоренко.

Он отметил, что в этом году представители центра посетили около 10 стран, и в 2026-м планируют продолжить такую работу.

Директор "Артека" выразил уверенность, что иностранные специалисты не только сами повысят квалификацию, но и смогут научить новому коллектив центра. "Всегда есть чему учиться. Тем более, что при таком партнерстве обе стороны традиционно представляют то, что у них лучше всего получается. Мы это видим по уже имеющемуся опыту, в том числе по встречам с зарубежными организациями, которые заинтересованы в реализации совместных образовательных программ в будущем", - пояснил он.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.

