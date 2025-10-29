Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве

Также будут установлены особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также будут установлены особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Документом вносятся еще несколько поправок в действующее законодательство. Так, закон предусматривает, что срок явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, призывная комиссия получает возможность без личного присутствия призывника принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности, а у военкоматов появится право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Нововведения позволят "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу", отмечается в пояснительной записке.

В случае подписания закона президентом РФ нормы, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с 1 января 2026 года.