За избыточную бюрократическую нагрузку на учителей будут наказывать

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что отношение со стороны ведомства к руководству на местах будет таким же, как их отношение к учителям и воспитателям

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор будет проводить регулярные совещания с руководством регионов и общеобразовательных организаций, где педагоги перегружены бюрократической работой, с целью разъяснения им новых реалий взаимодействия с учителями. В случае репрессий в сторону педагогов Рособрнадзор будет относиться к руководству на местах соответствующим образом, сообщил глава ведомства Анзор Музаев на совещании по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций.

"Приказы приняты окончательно и бесповоротно. Если раньше наказывали за отсутствие такого количества бумаг, то сейчас будут наказывать за то, что руководители общеобразовательных организаций избыточно требуют с педагогов ту или иную [бюрократическую] работу", - сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что отношение со стороны Рособрнадзора к руководству на местах будет таким же, как их отношение к учителям и воспитателям. По его словам, ведомство будет требовать от региональных министерств соблюдения прав педагогов.

Музаев добавил, что на регулярных совещаниях регионы, демонстрирующие позитивные результаты работы по снижению бюрократической нагрузки на учителей, могут поделиться опытом с теми, кому пока не удалось достичь нужных показателей. По его словам, самая эффективная оценка такой работы - обратная связь от самих преподавателей.