Роспотребнадзор не видит риска распространения холеры в России

Ситуация с заболеванием в РФ остается стабильной, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по холере в России контролируется и остается стабильной, риск ее распространения отсутствует. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Читайте также

Глава Роспотребнадзора: ситуация по холере в РФ абсолютно стабильная

По информации ведомства, на Гаити продолжается регистрация новых случаев холеры: с начала года их выявлено уже более 5,3 тыс. Уточняется, что ситуацию усугубил ураган "Мелисса", вспышка холеры продолжается с 2022 года, а случаи заболевания регистрируются ежегодно.

"В России эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Риск распространения заболевания отсутствует. В стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику этой инфекции. Во избежание завозных случаев осуществляется санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе с использованием системы "Периметр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке холеры на Гаити. Для своевременной диагностики в РФ в достаточном количестве имеются наборы реагентов, которые позволяют оперативно выявить случаи холеры и не допускать распространения инфекции.

В Роспотребнадзоре добавили, что при планировании поездок за рубеж необходимо уточнять эпидситуацию у туроператоров или в территориальных органах ведомства. Необходимо также соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, фрукты и овощи, пить только кипяченую или бутилированную воду, купаться только в разрешенных для этого водоемах или в бассейнах.

"При появлении симптомов после возвращения необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить о факте поездки", - заключили в ведомстве.

Холера в мире

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что холера свирепствует в 32 странах и унесла более 6 600 жизней в 2025 году. Число смертей последовательно растет уже несколько лет. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов также сообщало, что нехватка ресурсов у лечебных учреждений в провинции Танганьика Демократической Республики Конго (ДРК) стала причиной высокой смертности от холеры, почти в шесть раз превысившей чрезвычайный порог 1%.