Росморречфлот: новых выбросов нефти после ЧП с плавкраном в Севастополе нет

Специалисты ликвидируют остатки разрозненных пятен нефтепродуктов

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Специализированное спасательное судно Морспасслужбы "Александр Сизонцев" приступило к ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Южной бухты Севастополя, где в понедельник опрокинулся плавучий кран. Новых выбросов нефтепродуктов в районе аварийного судна не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства Морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Ранее со ссылкой на Росприроднадзор сообщалось, что специалисты зафиксировали в акватории Южной бухты после опрокидывания плавучего крана загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов площадью порядка 409 тыс. кв. м.

"На месте аварии судна в Севастопольской бухте буксир Росморпорта "Труженик" обеспечил установку боновых заграждений. Специализированное спасательное судно Морспасслужбы "Александр Сизонцев" приступило к ликвидации разлива нефтепродуктов в районе аварии, установлены дополнительные боновые ограждения. В настоящее время силами специалистов Морспасслужбы ликвидируются остатки разрозненных пятен нефтепродуктов. Новых выбросов нефтепродуктов в районе аварийного судна не наблюдается", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

Мониторинг акватории продолжается.

27 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Южной бухте при проведении работ на территории Севастопольского морского завода произошло опрокидывание плавучего крана. По данным следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, в результате ЧП 2 человека погибли, более 20 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю уточнили, что опрокинувшийся плавучий кран не был введен в эксплуатацию, в момент крушения проводились испытания.