Три счастливых дня: куда россияне поедут отдыхать на ноябрьские праздники

После шестидневной рабочей недели у россиян в этом году будут три свободных дня. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпадает на вторник, нерабочими будут 2-е, 3-е и 4-е число. Планировать отдых туристы начали уже с середины сентября, и, как показывает анализ экспертов туротрасли, спрос на путешествия вырос по сравнению с ноябрьскими праздниками прошлого года почти на треть. Куда отправятся россияне, сколько средств потратят и можно ли еще успеть купить тур — в материале ТАСС

Взрывной интерес к Золотому кольцу

По данным членов Российского союза туриндустрии (РСТ), специалистов сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", лидерами по росту числа бронирований стали российские города с богатым культурным и историческим наследием. Самым высоким спросом пользуются направления Золотого кольца: число бронирований на этом маршруте выросло почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самая сильная динамика отмечается в Суздале и Владимире — более чем в 2 раза, в Ярославле — на 78% и в Костроме — на 57%.

Увеличился интерес и к другим культурным центрам: Выборгу и Твери — в 2 раза, Пскову — на 73%, Нижнему Новгороду — на 63%, Великому Новгороду, Смоленску и Туле — в 1,5 раза. В топ самых популярных направлений вошли также Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград и Кисловодск.

Если смотреть на самые популярные направления в общем числе бронирований, а не в сравнении с прошлым годом, топ-10 направлений выглядит немного иначе. Здесь, по данным сервиса "Яндекс путешествия" (имеются в распоряжении ТАСС), в лидерах Москва и Подмосковье (17%), Краснодарский край (16%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%). Также популярны Ярославская и Нижегородская области (по 4%), Татарстан и Владимирская область (по 3%), Тульская область, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия (по 2%).

Международные направления

Несмотря на то, что отдых продлится всего три дня, 17% россиян (от общего числа запланировавших поездку) решили отправиться за границу. Среди зарубежных направлений в топ-5 вошли Турция, Белоруссия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италия, отметили в "Яндекс путешествиях". Также, по данным туроператоров, большим спросом пользуются Египет, Вьетнам и Китай.

Представитель пресс-службы Ozon, эксперт РСТ Кирилл Кузьмин сообщил ТАСС, что среди востребованных международных направлений Турция и Таиланд сохраняют лидерские позиции второй год подряд. В топе Ozon в этом году на ноябрьские праздники впервые оказались Белоруссия и Китай — в прошлом году на их месте были Япония и ОАЭ, а Грузия замыкала список. "Поездки за границу на ноябрьские праздники — это возможность снова почувствовать лето. В топе комфортные отели со всеми удобствами и пляжем поблизости", — отметил он.

Тайский отель дешевле владимирского

Самый дорогой отдых из всех перечисленных направлений — в отелях и апартаментах ОАЭ. При бронировании в середине октября средняя цена за ночевку там составляла 22,4 тыс. рублей, зафиксировали в сервисе "Яндекс путешествия". На втором месте по дороговизне Италия (13,8 тыс. рублей), на третьем — Владимирская область (10,2 тыс.). Как это ни странно, суточное размещение в московском или тайском отеле дешевле — 9,4 тыс. и 8,9 тыс. рублей соответственно. Самая дешевая ночевка на ноябрьские праздники — в петербургских гостиницах — в среднем 7,2 тыс. рублей.

В целом по России средняя стоимость туристического жилья на ноябрьские праздники выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). По отдельным направлениям цены выросли сильнее.

"Если раньше в Москве можно было забронировать гостиницу три звезды за 3–4 тыс. рублей в сутки, то сейчас это 5–7 тыс. В сегменте четырехзвездочных отелей ситуация стабильная: они, как и год назад, стоят от 6 до 8 тыс. Помимо проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания, вдвое подорожало питание. В целом стоимость услуг выросла на 20%", — заявила ТАСС соруководитель комитета РСТ по культурно-познавательному туризму Ирина Левина.

Северное сияние за 67 тыс. рублей

По мере приближения к началу праздничных дней цены, как правило, растут. Эксперты советуют искать варианты на официальных сайтах отелей. "Это всегда лучший способ бронирования по выгодным ценам (онлайн-турагентства и агрегаторы (ОТА) продают более простые номера по менее выгодным ценам). Однако преимущество ОТА в широком выборе гостиниц, если гость первый раз едет в город и не знает, где лучше остановиться", — заявил ТАСС эксперт РСТ, гендиректор московского отеля Валерий Максимов.

Впрочем, сегодня, имея достаточную финансовую свободу, вполне можно успеть приобрести путевку на любой вкус. Например, путешествие без учета стоимости перелета в Кавказские горы обойдется на одного человека на четыре дня примерно в 38 тыс. рублей, в Санкт-Петербург на три дня — в 15 тыс., в Казань — в 14 тыс., в Калининград — в 12 тыс., а тур на Кольский полуостров с выходом в море в поисках китов будет стоить около 67 тыс. рублей.

Позволить себе такие расходы за три дня готов, конечно, не каждый. По данным исследования финансового маркетплейса "Сравни" (имеется в распоряжении ТАСС), лишь 10% среди 1,5 тыс. опрошенных компанией россиян планируют в этом году на ноябрьские праздники короткие путешествия по стране. При этом среди тех, кто готов к дополнительным расходам, большинство (37%) намерены потратить в течение праздников от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Евлалия Самедова, Анастасия Давыденко