Студентам-медикам хотят разрешить платное обучение взамен отработки целевого

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова считает, что будущие медики, которые получают образование за счет государства, должны пойти работать в систему, либо платить за учебу самостоятельно

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Не желающие проходить обязательную отработку после завершения обучения по программе целевого образования студенты-медики смогут перейти на платное в случае принятия соответствующих поправок. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Мы обязываем заключить договор о целевом обучении, да, мы говорим: найдите в процессе обучения по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета своего работодателя <…>. Люди, которые учатся за наши средства, средства налогоплательщиков, должны потом пойти работать в систему [здравоохранения]. Не хочешь работать в системе - перейди на платное место", - сказала она на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Кроме того, замминистра отметила, что если выпускник программы специалитета захочет работать сразу после выпуска участковым терапевтом, то ему придется отработать три года, однако в случае его поступления в ординатуру, он будет обязан отработать еще три года.

Ранее Минздрав разработал поправки в федеральный закон, согласно которым, в случае их принятия, все студенты, поступившие на бюджетные места по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, должны будут заключить договор о целевом обучении во время учебы. По окончании каждому молодому врачу будут назначаться наставники, которые должны помогать ему в лечебной практике.

Минздрав также разработал поправку в закон, по которой в случае отказа выпускника отрабатывать в организации, с которой был заключен договор, он должен будет выплатить вместо штрафа компенсацию полной стоимости обучения в трехкратном размере.