РПЦ назвала издевательством задержание на Украине архиерея Арсения

Такие действия получат историческую оценку, а виновные в мучениях иерарха люди будут "преданы забвению и презрению последующих поколений", отметил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Задержание митрополита Святогорского Арсения после его недавнего выхода из СИЗО по состоянию здоровья является "публичным издевательством над архиереем", это беззастенчивое преследование иерарха Украинской православной церкви демонстрирует полное презрение украинских властей к здравому смыслу. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины (СБУ) задержала митрополита канонической Украинской православной церкви Арсения вскоре после его освобождения из СИЗО в Днепропетровске из-за необходимости срочной операции на сердце.

"Происходящее с митрополитом Арсением, на мой взгляд, является примером самого беззастенчивого преследования иерарха Украинской православной церкви, которое осуществляется с полным презрением к демократическим стандартам, принципам защиты религиозной свободы и здравому смыслу. По большому счету, мы видим публичное издевательство над церковным деятелем, который уже более года провел в СИЗО, и куда, как я понимаю, украинская власть пытается его насильственно вернуть", - сказал он.

Он отметил, что такие действия получат историческую оценку, а виновные в мучениях иерарха люди будут "преданы забвению и презрению последующих поколений". "Точно так же, как это произошло с теми богоборцами и безбожниками, которые после русской революции занимались уничтожением церкви", - добавил собеседник агентства.

Кипшидзе отметил, что этот случай показывает принципиальное безразличие властей Украины в отношении здоровья и жизни собственных граждан. "Думаю, что украинским властям и тем, кто стоит за режиссированием этой акции устрашения в отношении верующих, нет никакого дела до здоровья митрополита Арсения, равно как и до здоровья других иерархов, клириков и мирян Украинской православной церкви. Не только здоровье, но и жизнь людей в их глазах не имеет никакой ценности", - подчеркнул он.

"Мы хорошо знаем, что украинских архиереев и священников хватают на улице и насильственно мобилизуют, таким образом, полностью презирая многовековую историю и практику европейского христианства, которая исходит из невозможности священнослужителям брать в руки оружие", - заключил Кипшидзе.