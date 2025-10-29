В Новосибирской области пересмотрят планы по ремонту объектов

В Татарске обрушилась часть здания СОШ № 5

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Власти муниципальных районов и округов Новосибирской области оценят качество технического обследования зданий образовательных организаций в 2025-2026 учебном году, после чего планы по ремонту объектов пересмотрят. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания СОШ № 5 в Татарске Новосибирской области, никто не пострадал. Школа введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Согласно результатам комиссионной приемки, в августе 2025 года без каких-либо замечаний она была признана готовой к началу учебного года. Прокуратура региона 29 октября потребовала устранить повреждения фундамента школы в рабочем поселке Коченево.

"В 2025/2026 учебном году по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова руководители муниципальных районов и округов проводят оценку качества технического обследования зданий образовательных организаций, после чего будут скорректированы планы по ремонту объектов", - сообщили в Минобразования области.

В министерстве также прокомментировали претензии прокуратуры к состоянию школы в Коченево. По данным министерства, обращений со стороны родителей и учащихся не поступало. Здание школы - 1981 года постройки, ремонт выполняется ежегодно. Планируется проведение инструментальной технической экспертизы, по итогам которой будет принято решение о ремонте стен, фундамента и других элементов.

После обрушения части школы в Татарске губернатор региона поручил пересмотреть приоритеты развития территорий в пользу безопасности действующих объектов. Обвинения по факту происшествия СК предъявил первому замглавы округа и директору школы.

В октябре также обрушился потолок в одной из палат хирургического отделения детской клинической больницы в Новосибирске. Никто не пострадал. В отделении планируется провести капремонт. Возбуждено уголовное дело о халатности.

О проблемах организации школьных мест в регионе

Ранее Новосибирская область вошла в число семи регионов России, где были нарушены сроки капитального ремонта и строительства школ. Такие данные озвучивал министр просвещения России Сергей Кравцов. Порядка 300 школ Новосибирской области нужно отремонтировать. Необходимые работы будут проведены в 47 зданиях общеобразовательных учреждений до конца 2025 года, сообщала ТАСС министр образования региона Мария Жафярова. Капитальный ремонт требуется свыше 18% школ в Новосибирске, сообщали агентству в мэрии города.

Превышения проектной мощности по количеству учеников в три и более раз зафиксированы в четырех школах Новосибирска. В 2021 году власти заключили концессионные соглашения на строительство школ на 5,7 тыс. мест. После начала строительства в 2022 году срок сдачи переносился несколько раз. Губернатор объяснил срыв сроков строительства ошибками концессионера, который решил построить фундаменты, не следуя проекту. Позднее в отношении концессионера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Учреждения так и не были достроены. В марте 2025 года на площадке одной из них произошло обрушение, ставшее причиной гибели двух человек. Впоследствии подрядчиков для строительства объектов определили путем торгов. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, сдача-приемка работ и ввод объектов в эксплуатацию должны состояться не позднее 20 декабря 2026 года.