Не спутник и не космический мусор. Стало известно, что озарило небо Подмосковья

Утром 27 октября жители Москвы и Подмосковья наблюдали яркий болид. Медиапространство заполонили новости о возможном происхождении объекта. Подробнее — в материале ТАСС

В понедельник в 06:30 в небе столичного региона вспыхнул болид. Его пролет попал на десятки видеозаписей. Объект двигался с востока на запад, оставляя за собой ярко-зеленый след. Через несколько часов появились первые предположения ведущих российских ученых, что это могло быть. Одни говорили, что это сошедший с орбиты спутник или фрагменты ракеты, другие уверяли, что это астероид.

Очень странный объект

"Этот объект очень странный. Мы поняли, что он летел с востока на запад, а это очень неестественно для объекта искусственного происхождения, потому что большинство из них летят с запада на восток. Так что это больше говорит о том, что объект мог быть естественным. Но по видео видно, что у него очень маленькая скорость, как он рассыпается на куски. Здесь разрушение длилось более полминуты, что очень неестественно", — пояснил ТАСС астроном, первооткрыватель комет Леонид Еленин.

В то же время руководитель Центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин заявил ТАСС, что объект, скорее всего, фрагмент космического мусора. По его словам, низкая скорость, заметное замедление в конце полета и наличие зелено-желтого оттенка светового следа указывают на искусственное происхождение. Ученый предположил, что это может быть спутник, разгонный блок или верхняя ступень ракеты-носителя.

Еще одну гипотезу выдвинули специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. По данным ученых, болид мог быть астероидом, так как траектория была необычной: объект двигался на высотах от 100 до 60 км на расстоянии 450–500 км к северу от столицы, время видимости составляло не менее 25 с, а расчетная скорость составила около 20 км/с. Все это, по их мнению, свидетельствует о его астероидном происхождении.

Больше интриги

Вечером 27 октября появилась информация, что из официальной базы NASA о сближениях с Землей была удалена информация о небесном теле 2025 US6, которая могла иметь связь с болидом. Сведения об объекте исчезли как из базового каталога Лаборатории реактивного движения, так и с дублирующих его каталогов Европейского космического агентства. Согласно ранее опубликованным данным, диаметр 2025 US6 составлял около 2 м, а минимальное расстояние от Земли должно было быть порядка 150 тыс. км.

28 октября ситуацию прокомментировал ТАСС ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт. По мнению ученого, удаление данных NASA, вероятнее всего, стало результатом технической ошибки, а сам наблюдавшийся болид представлял собой фрагмент космического аппарата размером более полутора метров. Специалист отметил, что подобный цвет свечения указывает, что в составе конструкции могла быть нержавеющая сталь с содержанием никеля.

Астроном Леонид Еленин в разговоре с ТАСС объяснил удаление записи об астероиде 2025 US6 ошибкой американских ученых. По его словам, их обзору попался некий объект, который они приняли за астероид. Позже они разобрались, что это на самом деле китайский спутник DRO-B. После чего и удалили запись об объекте.

Что было на самом деле

29 октября научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и "Астроверты", создатель AstroAlert Станислав Короткий в Telegram-канале заявил, что в небе Подмосковья пролетел "100% не космический мусор". "А метеороид естественного происхождения. И судя по множественной фрагментации (множеству вспышек) и множеству видимых отдельных обломков, фрагменты данного тела должны были долететь до поверхности Земли", — предположил он.

При этом Короткий указал, что фрагменты тела упали, скорее всего, в Новгородской области.

Виктория Васильева