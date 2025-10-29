В Челябинской области начались похороны жертв взрыва на копейском заводе

Они организованы администрацией города и предприятием, на котором произошла трагедия

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Похороны жертв взрыва, произошедшего 22 октября на одном из заводов Копейска, начались в Челябинской области. Они организованы администрацией города и предприятием, на котором произошла трагедия, сообщили ТАСС в отделе пресс-службы администрации Копейского городского округа.

Сотни людей несут цветы к траурным залам, где проходят церемонии прощания с погибшими, выражают слова соболезнования.

"В Копейске с 29 октября начались похороны погибших в результате взрыва и последующего пожара на одном из предприятий Копейского городского округа. Похороны организованы администрацией города и предприятием, на котором произошла трагедия. Даты похорон утверждаются родственниками погибших", - сказали ТАСС в отделе пресс-службы.