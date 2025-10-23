Реклама на ТАСС
Статья

Пожар на предприятии и 10 погибших. Последствия взрыва в Копейске

Редакция сайта ТАСС
06:24
обновлено 06:44
© Александр Чирков/ ТАСС

Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области. По последним данным, погибли 10 человек, 5 пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске вечером 22 октября.
  • По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.
  • Угрозы жителям города и гражданским объектам нет.
  • На месте пожара ликвидировали открытое горение, осуществляется проливка.
  • Сразу после этого спасатели приступят к разбору завалов.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, погибли 10 человек. Состояние пятерых пострадавших стабильно тяжелое.
  • Информация по пропавшим без вести уточняется.

Расследование и реакция властей

  • СК завел дело о нарушении требований безопасности по факту взрыва.
  • Обстоятельства случившегося устанавливаются.
  • Текслер уточнил, что версия с прилетом БПЛА в настоящий момент не подтверждается.
  • Угрозы для жителей Копейска и Челябинска после ЧП на предприятии нет, заявил полпред Артем Жога.
  • Глава региона подчеркнул, что родным и близким погибших и пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.
  • Режим муниципальной ЧС ввели в районе Копейска.
 
