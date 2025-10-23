Пожар на предприятии и 10 погибших. Последствия взрыва в Копейске
Редакция сайта ТАСС
06:24
обновлено 06:44
Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области. По последним данным, погибли 10 человек, 5 пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске вечером 22 октября.
- По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.
- Угрозы жителям города и гражданским объектам нет.
- На месте пожара ликвидировали открытое горение, осуществляется проливка.
- Сразу после этого спасатели приступят к разбору завалов.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, погибли 10 человек. Состояние пятерых пострадавших стабильно тяжелое.
- Информация по пропавшим без вести уточняется.
Расследование и реакция властей
- СК завел дело о нарушении требований безопасности по факту взрыва.
- Обстоятельства случившегося устанавливаются.
- Текслер уточнил, что версия с прилетом БПЛА в настоящий момент не подтверждается.
- Угрозы для жителей Копейска и Челябинска после ЧП на предприятии нет, заявил полпред Артем Жога.
- Глава региона подчеркнул, что родным и близким погибших и пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.
- Режим муниципальной ЧС ввели в районе Копейска.