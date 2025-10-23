Статья

Пожар на предприятии и 10 погибших. Последствия взрыва в Копейске

Редакция сайта ТАСС

© Александр Чирков/ ТАСС

Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области. По последним данным, погибли 10 человек, 5 пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске вечером 22 октября.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

Угрозы жителям города и гражданским объектам нет.

На месте пожара ликвидировали открытое горение, осуществляется проливка.

Сразу после этого спасатели приступят к разбору завалов.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, погибли 10 человек. Состояние пятерых пострадавших стабильно тяжелое.

Информация по пропавшим без вести уточняется.

Расследование и реакция властей