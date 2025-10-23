Пожар после ЧП на предприятии в Копейске ликвидирован

На месте организована работа психологической службы МЧС России

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Пожар после ЧП на предприятии в Копейске Челябинской области ликвидирован, идет обследование территории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

Читайте также

Пожар на предприятии и 10 погибших. Последствия взрыва в Копейске

Губернатор написал, что пожар ликвидировали. "Идет обследование территории", - говорится в сообщении. Для разбора завала прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра. Текслер также добавил, что на месте организовали работу психологической службы МЧС из 10 специалистов.