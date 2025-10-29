При тушении пожара в Магадане спасли более 10 жилых домов

Для ликвидации возгорания привлекли 49 человек и 14 единиц техники

МАГАДАН, 29 октября. /ТАСС/. Природный пожар площадью 8 тыс. кв. м угрожал домам в частном секторе Магадана, более 10 домов удалось отстоять от огня. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по Магаданской области.

"29 октября в 13:18 в службу спасения поступило сообщение о загорании травы и построек в 3-м Транспортном переулке в Магадане. <…> Спустя час возгорание было локализовано, от огня удалось отстоять более 10 жилых домов. <…> огнем были повреждены частный дом, дача, баня, две хозпостройки и сухая растительность на прилегающей территории на площади 8 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, распространение огня на лесную зону удалось предотвратить благодаря работе специалистов Горлесхоза и спасателей. Для ликвидации пожара привлекалось 49 человек и 14 единиц техники, уточнили в МЧС.

Ранее руководитель центра управления регионом Павел Береговой также сообщил, что природный пожар зафиксирован на острове Недоразумения примерно в 20 км от Магадана.