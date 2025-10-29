WP: демократы усиливают расследование строительства бального зала Белого дома

Законодатели требуют предоставить "полный отчет" по финансированию проекта

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Представители Демократической партии в США расширяют расследование сноса президентом Дональдом Трампом сноса восточного крыла здания Белого дома и строительства на его месте нового бального зала. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, законодатели требуют, чтобы администрация Трампа и сторонние компании, вовлеченные в процесс, предоставили "полный отчет" относительно финансирования проекта. Известно, что строительство бального зала обойдется Белому дому в $300 млн.

"Непрозрачность этой схемы усиливает опасения, что президент Трамп снова продает президентский доступ физическим или юридическим лицам, включая иностранных граждан и корпорации, заинтересованные в действиях федеральных органов", - написал сенатор-демократ Адам Шифф главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в письме, опубликованном в WP, намекая на коррупционную составляющую в проекте строительства бального зала в официальной резиденции президента США.

Отмечается, что, помимо письма, Шифф также направил запрос в Счетную палату правительства, осуществляющую надзор за исполнительной властью.

В июле Трамп заявлял, что строительство бального зала обойдется в примерно $200 млн, однако на прошлой неделе он увеличил сумму до $300 млн, подчеркивает газета.

Ранее WP со ссылкой на источники также сообщила, что администрация Трампа уволила всех шестерых членов комиссии по изящным искусствам ради ускорения строительства бального зала. Однако, согласно результатам опроса проведенного компанией YouGov для портала Yahoо, подавляющее большинство американцев не поддерживают инициативу президента по сносу восточного крыла Белого дома для строительства нового бального зала.